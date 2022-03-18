Отображение 1–24 из 86

Кондиционеры и сплит-системы Royal Clima: главные особенности и характеристики

Климатическая техника существенно облегчает жизнь человека, делает ее более комфортной. Использование современных систем кондиционирования позволяет поддерживать в помещении оптимальные показатели температуры в любое время года. И одними из наиболее качественных, инновационных и функциональных устройств являются кондиционеры, производимые итальянской компанией Royal Clima. Техника пользуется высокой популярностью, она имеет высокую надежность, а также позволяет поддерживать необходимую температуру воздуха в помещениях в летнее и зимнее время. Купить технику в Крыму (Севастополе, Симферополе) можно у нас, но предварительно стоит подробно ознакомиться с основными характеристиками и особенностями устройств.

О компании Royal Clima

Итальянская компания Royal Clima была основана в 1989 году. На начальном этапе она занималась реализацией климатического, отопительного оборудования не собственного производства, а других компаний, которые на тот момент были популярными.

Прибыль была хорошая, но в скором времени основатель компании решил начать собственное производство. Основная цель была – создание качественного и надежного оборудования, которое в полной мере отвечает всем запросам потребителей. И уже примерно через 5 лет компания начала изготавливать и поставлять климатические устройства промышленной категории, которые выпускались под маркой Royal Clima.

В настоящее время кондиционеры и сплит-системы компании Роял Клима выпускаются на собственном предприятии, а также на заводах компаний-партнеров, работающих в Китае, Румынии, Чехии, Малайзии. При производстве используются новейшие технологии и передовые инженерные решения, а также внедрена система качества из нескольких ступеней.

Преимущества и недостатки кондиционеров

Несмотря на то, что кондиционеры итальянского бренда ассоциируются с надежностью и мощью, помимо преимуществ у них имеются недостатки. И перед тем, как приобрести технику, следует изучить ее положительные и негативные особенности.

Преимущества Недостатки Оригинальный и привлекательный дизайн Высокий уровень энергоэффективности Высокий уровень энергоэффективности Низкий показатель шума во время работы В редких случаях наблюдается брак, однако наша компания даёт гарантию на оборудование 2 года, а в случае брака мы обеспечим замену на новое оборудование. Быстрое охлаждение воздуха Защита от перенапряжения, поражения коррозией Большой набор полезных функций В оснащении имеются фирменные компрессоры японского производства Иногда могут возникать проблемы с облуживанием Многофункциональная фильтрационная система для очищения Удобное управление при помощи пульта дистанционного управления Приемлемые цены

Виды бытовых кондиционеров и сплит-систем Royal Clima

Перед тем как приобретать бытовые климатические устройства Роял Клима в Крыму, стоит изучить основные виды и особенности. Мы предлагаем широкое разнообразие техники для поддержания оптимальной температуры в квартирах домах, они рассчитаны на разную площадь.

Ниже в таблице можно изучить виды и особенности бытовых кондиционеров Royal Clima:

Виды Особенности Мобильные В эту группу входят переносные устройства, которые оснащены эргономичным моноблоком с удобной панелью управления (сенсор и механика). Установка проводится легко и быстро. Имеется звукоизоляция вентилятора, поэтому прибор работает практически без шума. К рабочим опциям относятся охлаждение, осушение, вентиляция, в некоторых случаях – ещё и обогрев. Также имеется дополнительное оснащение – таймер на 24 часа, несколько скоростей работы вентилятора, регулировка потока воздуха. Класс энергопотребления – А Настенные сплит-системы с многофункциональной системой очистки Управление у них осуществляется при помощи пульта ДУ, имеется скрытый дисплей. Предусмотрена защита от перенапряжения. Класс энергоэффективности – А. Имеется четыре основных рабочих режима: обогрев, охлаждение, осушение, вентиляция. В эту группу входят инверторные и неинверторные модели Напольно-потолочные Они обеспечивают высокие показатели обогрева и охлаждения любых помещений. Имеют дополнительные опции – вентиляция, осушение, автообновление, сохранение заданных параметров, таймер и многое другое. Устройство кондиционеров включает встроенный блок с сенсорным экраном, а также в комплекте предусмотрен многофункциональный пульт ДУ. Используется многоступенчатая система очистки воздуха с возможностью регулировки потока. Некоторые модели можно переключать на зимний режим, их можно эксплуатировать при температуре до -17 градусов

Популярные бюджетные модели кондиционеров

Чтобы подобрать подходящий кондиционер или сплит-систему от компании Роял Клима, следует рассмотреть популярные бытовые модели, которые относятся к бюджетному ценовому сегменту. Они прекрасно выполняют все необходимые функции, но главное поддерживают оптимальную температуру и условия дома или в квартире в жаркие периоды.

Royal Clima RC-TW25HN

Функциональный кондиционер с теплым пуском и многоступенчатой системой очистки. Модель устанавливается на область стены. В устройстве имеется трехскоростной вентилятор, он имеет улучшенную форму крыльчатки. Корпус оснащен скрытым LED-дисплеем.

Для очистки воздуха используется несколько фильтров: «Active Carbone», предварительной очистки, «Silver Ion». Дренажная система может подключаться с двух сторон.

Среди основных характеристик кондиционера можно выделить:

Тип – настенная установка, сплит-система;

Энергопотребление – класс А, при обогреве 678 Вт/при охлаждении 692 Вт;

Режимы – холод, обогрев;

Скорость подачи воздуха – 7.42 м³/мин;

Наличие возможностей и опций: осушение воздуха, самодиагностика, вентиляция помещения, интеллектуальная поддержка температурных показателей, режим «Sleep»;

Температура наружного воздуха для работы – до -7 °С;

Уровень шумности внутреннего блока – 25-32 дБ.

Показатель производительности сплит-системы находится в пределах 2450 Вт, если она работает на охлаждение. Устройство можно использовать для обогрева, в этом случае показатель производительности будет чуть больше 2550 Вт. Подходит для помещений с площадью до 25 кв.метров.

Плюсы:

Стильный и лаконичный дизайн;

Качественная сборка;

Удобное расположение кнопок на пульте ДУ;

Быстрое охлаждение;

Нет сильного шума во время работы.

Минусы:

Минимальная конструкция.

Royal Clima RC-VR24HN

Это бюджетный кондиционер, который относится к серии Vela. Он имеет базовый набор функций. Внутренний блок имеет достаточно приятный и лаконичный дизайн. Устройство включает полный набор требуемых функций: «Авторестарт», I FEEL и многие другие. Вращение вентилятора осуществляется на четырех разных скоростях.

Наружный блок климатической техники имеет неинверторный компрессор. Теплообменник имеет особое защитное покрытие «Blue Fin», оно предотвращает появление коррозии. В комплекте со сплит-системой имеется пульт ДУ.

Параметры устройства можно посмотреть в таблице ниже:

Тип Настенная установка, сплит-система Энергопотребление Класс А, при обогреве 654 Вт/при охлаждении 704 Вт Режимы Охлаждение, обогрев Скорость подачи воздуха 7 м³/мин Наличие специальных возможностей и опций Осушение воздуха, режим «Sleep», вентиляция комнаты, интеллектуальная поддержка требуемых температурных показателей Показатели температуры наружного воздуха для работы До -7 градусов Показатели шумности внутреннего блока 24-33 дБ

Данное устройство можно применять для обогрева и охлаждения разных помещений. Оптимальная площадь охвата от 20 до 25 кв.метров. направленность потока воздуха можно самостоятельно регулировать и настраивать. Техника оснащена таймером.

Преимущества:

Корпус изготовлен из прочного и надежного пластика;

Стильный дизайн;

Тихая работа внутреннего блока;

Удобный пульт;

Эффективный обогрев и охлаждение.

Минусы:

Горизонтальные шорки тяжело проворачиваются.

Royal Clima RC-G25HN

Это энергоэффективная модель, которая оснащена 5-тискоростным вентилятором и функцией ионизации. В устройстве сплит-системы установлен мощный роторный мотор от компании Toshiba. Теплообменник наружного блока имеет особое покрытие вида Blue Fin.

Внутренняя часть оснащена скрытым дисплеем с отключаемой индикацией. Если устройство работает в режиме обогрева, то оно имеет мощность в 2380 Вт, а при охлаждении – 2250 Вт.

Управление можно осуществлять пультом дистанционного управления, он наполовину русифицированный. Прибор имеет специальные функции: IFEEL, самодиагностикой, 3D AUTO AIR. Работа может осуществляться в двух режимах.

Ниже в таблице можно ознакомиться с основными параметрами модели:

Тип Настенная установка, сплит-система Особенности энергопотребления Класс А, при обогреве 652 Вт/при охлаждении 688 Вт Варианты режимов Охлаждение и обогревание Показатель скорости подачи воздуха 6.33 м³/мин Наличие специальных возможностей Осушение воздуха, режим «Sleep», вентиляция помещения, интеллектуальное поддержание температуры Показатель температуры наружного воздуха для работы До -7 °С Уровень шумности внутреннего блока 19-31 дБ

Кондиционер можно установить в спальной и других комнатах. Она рассчитана на площадь до 25 кв.метров.

Преимущества:

Компактные размеры;

Вентилятор имеет 5 скоростей;

Стильный дизайн;

Простое и понятное управление;

Низкое потребление энергии.

Минусы:

Нагревание внешнего блока.

Компания Роял Клима выпускает и другие варианты кондиционеров, которые могут охватывать большую площадь. Они имеют полный набор функций, обладают отличными показателями производительности и мощности. В Крыму (в Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории и других городах) купить разнообразную климатическую технику от итальянского производителя можно у нас. На сайте можно посмотреть все модели, которые доступны к продаже, ознакомиться с основными параметрами и характеристиками.