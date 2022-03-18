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Кондиционер Royal Clima Vela Nuova Inverter RCI-VXI70HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima66400,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Vela Nuova Inverter RCI-VXI55HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima50000,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Vela Nuova Inverter RCI-VXI35HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima33400,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Vela Nuova Inverter RCI-VXI28HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima29700,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Grida RC-GR22HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima23400,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Grida RC-GR28HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima25400,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Grida RC-GR35HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima33000,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Grida RC-GR50HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima49200,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Grida RC-GR65HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima61900,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Grida Inverter RCI-GR22HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima31800,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Grida Inverter RCI-GR28HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima33000,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Grida Inverter RCI-GR35HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima38000,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Grida Inverter RCI-GR50HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima57800,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Grida Inverter RCI-GR65HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima74000,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Attica Nero Inverter RCI-AN35HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima40800,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Triumph Inverter RCI-TWN22HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima30900,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Triumph Inverter RCI-TWN28HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima33100,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Triumph Inverter RCI-TWN35HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima37300,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Triumph Inverter RCI-TWN55HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima60800,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Triumph Inverter RCI-TWN70HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima75500,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Gloria Inverter RCI-GL22HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima30600,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Gloria Inverter RCI-GL28HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima32700,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Gloria Inverter RCI-GL35HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima36700,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Gloria Inverter RCI-GL55HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima60000,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Gloria Inverter RCI-GL70HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima74700,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Gloria RC-GL28HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima25500,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Gloria RC-GL35HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima31200,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
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Кондиционер Royal Clima Gloria RC-GL55HN (сплит-система)
Производитель:Royal Clima46500,00 руб. В корзину
Тип:Настенный
Кондиционеры и сплит-системы Royal Clima: главные особенности и характеристики
Климатическая техника существенно облегчает жизнь человека, делает ее более комфортной. Использование современных систем кондиционирования позволяет поддерживать в помещении оптимальные показатели температуры в любое время года. И одними из наиболее качественных, инновационных и функциональных устройств являются кондиционеры, производимые итальянской компанией Royal Clima. Техника пользуется высокой популярностью, она имеет высокую надежность, а также позволяет поддерживать необходимую температуру воздуха в помещениях в летнее и зимнее время. Купить технику в Крыму (Севастополе, Симферополе) можно у нас, но предварительно стоит подробно ознакомиться с основными характеристиками и особенностями устройств.
О компании Royal Clima
Итальянская компания Royal Clima была основана в 1989 году. На начальном этапе она занималась реализацией климатического, отопительного оборудования не собственного производства, а других компаний, которые на тот момент были популярными.
Прибыль была хорошая, но в скором времени основатель компании решил начать собственное производство. Основная цель была – создание качественного и надежного оборудования, которое в полной мере отвечает всем запросам потребителей. И уже примерно через 5 лет компания начала изготавливать и поставлять климатические устройства промышленной категории, которые выпускались под маркой Royal Clima.
В настоящее время кондиционеры и сплит-системы компании Роял Клима выпускаются на собственном предприятии, а также на заводах компаний-партнеров, работающих в Китае, Румынии, Чехии, Малайзии. При производстве используются новейшие технологии и передовые инженерные решения, а также внедрена система качества из нескольких ступеней.
Преимущества и недостатки кондиционеров
Несмотря на то, что кондиционеры итальянского бренда ассоциируются с надежностью и мощью, помимо преимуществ у них имеются недостатки. И перед тем, как приобрести технику, следует изучить ее положительные и негативные особенности.
|Преимущества
|Недостатки
|Оригинальный и привлекательный дизайн
Высокий уровень энергоэффективности
Высокий уровень энергоэффективности
Низкий показатель шума во время работы
|В редких случаях наблюдается брак, однако наша компания даёт гарантию на оборудование 2 года, а в случае брака мы обеспечим замену на новое оборудование.
|Быстрое охлаждение воздуха
Защита от перенапряжения, поражения коррозией
Большой набор полезных функций
В оснащении имеются фирменные компрессоры японского производства
|Иногда могут возникать проблемы с облуживанием
|Многофункциональная фильтрационная система для очищения
|Удобное управление при помощи пульта дистанционного управления
|Приемлемые цены
Виды бытовых кондиционеров и сплит-систем Royal Clima
Перед тем как приобретать бытовые климатические устройства Роял Клима в Крыму, стоит изучить основные виды и особенности. Мы предлагаем широкое разнообразие техники для поддержания оптимальной температуры в квартирах домах, они рассчитаны на разную площадь.
Ниже в таблице можно изучить виды и особенности бытовых кондиционеров Royal Clima:
|Виды
|Особенности
|Мобильные
|В эту группу входят переносные устройства, которые оснащены эргономичным моноблоком с удобной панелью управления (сенсор и механика). Установка проводится легко и быстро. Имеется звукоизоляция вентилятора, поэтому прибор работает практически без шума. К рабочим опциям относятся охлаждение, осушение, вентиляция, в некоторых случаях – ещё и обогрев. Также имеется дополнительное оснащение – таймер на 24 часа, несколько скоростей работы вентилятора, регулировка потока воздуха. Класс энергопотребления – А
|Настенные сплит-системы с многофункциональной системой очистки
|Управление у них осуществляется при помощи пульта ДУ, имеется скрытый дисплей. Предусмотрена защита от перенапряжения. Класс энергоэффективности – А. Имеется четыре основных рабочих режима: обогрев, охлаждение, осушение, вентиляция. В эту группу входят инверторные и неинверторные модели
|Напольно-потолочные
|Они обеспечивают высокие показатели обогрева и охлаждения любых помещений. Имеют дополнительные опции – вентиляция, осушение, автообновление, сохранение заданных параметров, таймер и многое другое. Устройство кондиционеров включает встроенный блок с сенсорным экраном, а также в комплекте предусмотрен многофункциональный пульт ДУ. Используется многоступенчатая система очистки воздуха с возможностью регулировки потока. Некоторые модели можно переключать на зимний режим, их можно эксплуатировать при температуре до -17 градусов
Популярные бюджетные модели кондиционеров
Чтобы подобрать подходящий кондиционер или сплит-систему от компании Роял Клима, следует рассмотреть популярные бытовые модели, которые относятся к бюджетному ценовому сегменту. Они прекрасно выполняют все необходимые функции, но главное поддерживают оптимальную температуру и условия дома или в квартире в жаркие периоды.
Royal Clima RC-TW25HN
Функциональный кондиционер с теплым пуском и многоступенчатой системой очистки. Модель устанавливается на область стены. В устройстве имеется трехскоростной вентилятор, он имеет улучшенную форму крыльчатки. Корпус оснащен скрытым LED-дисплеем.
Для очистки воздуха используется несколько фильтров: «Active Carbone», предварительной очистки, «Silver Ion». Дренажная система может подключаться с двух сторон.
Среди основных характеристик кондиционера можно выделить:
- Тип – настенная установка, сплит-система;
- Энергопотребление – класс А, при обогреве 678 Вт/при охлаждении 692 Вт;
- Режимы – холод, обогрев;
- Скорость подачи воздуха – 7.42 м³/мин;
- Наличие возможностей и опций: осушение воздуха, самодиагностика, вентиляция помещения, интеллектуальная поддержка температурных показателей, режим «Sleep»;
- Температура наружного воздуха для работы – до -7 °С;
- Уровень шумности внутреннего блока – 25-32 дБ.
Показатель производительности сплит-системы находится в пределах 2450 Вт, если она работает на охлаждение. Устройство можно использовать для обогрева, в этом случае показатель производительности будет чуть больше 2550 Вт. Подходит для помещений с площадью до 25 кв.метров.
Плюсы:
- Стильный и лаконичный дизайн;
- Качественная сборка;
- Удобное расположение кнопок на пульте ДУ;
- Быстрое охлаждение;
- Нет сильного шума во время работы.
Минусы:
- Минимальная конструкция.
Royal Clima RC-VR24HN
Это бюджетный кондиционер, который относится к серии Vela. Он имеет базовый набор функций. Внутренний блок имеет достаточно приятный и лаконичный дизайн. Устройство включает полный набор требуемых функций: «Авторестарт», I FEEL и многие другие. Вращение вентилятора осуществляется на четырех разных скоростях.
Наружный блок климатической техники имеет неинверторный компрессор. Теплообменник имеет особое защитное покрытие «Blue Fin», оно предотвращает появление коррозии. В комплекте со сплит-системой имеется пульт ДУ.
Параметры устройства можно посмотреть в таблице ниже:
|Тип
|Настенная установка, сплит-система
|Энергопотребление
|Класс А, при обогреве 654 Вт/при охлаждении 704 Вт
|Режимы
|Охлаждение, обогрев
|Скорость подачи воздуха
|7 м³/мин
|Наличие специальных возможностей и опций
|Осушение воздуха, режим «Sleep», вентиляция комнаты, интеллектуальная поддержка требуемых температурных показателей
|Показатели температуры наружного воздуха для работы
|До -7 градусов
|Показатели шумности внутреннего блока
|24-33 дБ
Данное устройство можно применять для обогрева и охлаждения разных помещений. Оптимальная площадь охвата от 20 до 25 кв.метров. направленность потока воздуха можно самостоятельно регулировать и настраивать. Техника оснащена таймером.
Преимущества:
- Корпус изготовлен из прочного и надежного пластика;
- Стильный дизайн;
- Тихая работа внутреннего блока;
- Удобный пульт;
- Эффективный обогрев и охлаждение.
Минусы:
- Горизонтальные шорки тяжело проворачиваются.
Royal Clima RC-G25HN
Это энергоэффективная модель, которая оснащена 5-тискоростным вентилятором и функцией ионизации. В устройстве сплит-системы установлен мощный роторный мотор от компании Toshiba. Теплообменник наружного блока имеет особое покрытие вида Blue Fin.
Внутренняя часть оснащена скрытым дисплеем с отключаемой индикацией. Если устройство работает в режиме обогрева, то оно имеет мощность в 2380 Вт, а при охлаждении – 2250 Вт.
Управление можно осуществлять пультом дистанционного управления, он наполовину русифицированный. Прибор имеет специальные функции: IFEEL, самодиагностикой, 3D AUTO AIR. Работа может осуществляться в двух режимах.
Ниже в таблице можно ознакомиться с основными параметрами модели:
|Тип
|Настенная установка, сплит-система
|Особенности энергопотребления
|Класс А, при обогреве 652 Вт/при охлаждении 688 Вт
|Варианты режимов
|Охлаждение и обогревание
|Показатель скорости подачи воздуха
|6.33 м³/мин
|Наличие специальных возможностей
|Осушение воздуха, режим «Sleep», вентиляция помещения, интеллектуальное поддержание температуры
|Показатель температуры наружного воздуха для работы
|До -7 °С
|Уровень шумности внутреннего блока
|19-31 дБ
Кондиционер можно установить в спальной и других комнатах. Она рассчитана на площадь до 25 кв.метров.
Преимущества:
- Компактные размеры;
- Вентилятор имеет 5 скоростей;
- Стильный дизайн;
- Простое и понятное управление;
- Низкое потребление энергии.
Минусы:
- Нагревание внешнего блока.
Компания Роял Клима выпускает и другие варианты кондиционеров, которые могут охватывать большую площадь. Они имеют полный набор функций, обладают отличными показателями производительности и мощности. В Крыму (в Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории и других городах) купить разнообразную климатическую технику от итальянского производителя можно у нас. На сайте можно посмотреть все модели, которые доступны к продаже, ознакомиться с основными параметрами и характеристиками.